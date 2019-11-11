Власти "ДНР" поставили Киеву жесткий ультиматум

Власти "ДНР" поставили Киеву ультиматум / Reuters

В понедельник, 11 ноября, парламент так называемой "ДНР" принял постановление, согласно которому "республика" жестко пригрозила Киеву ввести подразделения "Министерства внутренних дел" в район разведения сил у села Петровское в случае, если украинская сторона введет силы полиции и Национальной гвардии в этот район.

"В случае нарушения пункта 8 Рамочного решения от 21 сентября 2016 года посредством ввода на демилитаризованный участок в районе Петровского контингента Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР", - заявил, представляя депутатам документ, председатель комитета парламента по безопасности и обороне Виталий Кравец, передает Донецкое агентство новостей.

Более того, в постановлении сказано, что в случае введения подразделений МВД Украины в Петровское дальнейшее разведение сил и средств между Донецком и Киевом на новых участках станет неосуществимым до их вывода из этого района.

Отметим, практическая фаза разведения сил в Петровском завершилась 11 ноября, заявил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

Читайте такжеОтвод войск в районе Петровского: в России не смогли промолчатьНапомним, ранее главари "ЛДНР" пошли на шантаж и пригрозили ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское. В частности, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках.

С аналогичным заявлением выступил и главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым", - процитировали Пушилина ресурсы донецких террористов.