Главари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское

В "ЛДНР" грозят захватом демилитаризованных зон

В населенные пункты на временно оккупированных территориях Донбасса, в которых проходит процесс отвода сил и средств, могут быть переброшены "внутренние войска" "ДНР" и "ЛНР".

Как заявил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках.

Он пригрозил сорвать дальнейшее разведение сил и уточнил: "В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения Министерства госбезопасности и Министерства внутренних дел ЛНР".

Читайте такжеРазведение сил в Золотом: в ОБСЕ рассказали о судьбе позиций военныхС аналогичным заявлением выступил и главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым", - цитируют Пушилина ресурсы донецких террористов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб Операции объединенных сил и представители "ДНР" назвали разные даты начала разведения сил в Петровском Донецкой области.