Отвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты

Украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил в Петровском 8 ноября

Штаб Операции объединенных сил и представители "ДНР" сообщают разные даты начала разведения сил в Петровском Донецкой области.

Ранее украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в Петровском 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на участке Богдановка - Петровское в течение семи суток.

В свою очередь в "ДНР" представителям миссии ОБСЕ сообщили о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября при условии согласования этой даты Контактной группой, пишет Радио Свобода.

Боевики утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

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Как заявил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко, Вооруженные силы Украины готовы сегодня в 12.00 начать разведение сил и средств в районе Петровского, но от российских оккупантов подтверждения об их готовности к отводу пока нет.

Командующий ООС отметил, что сегодня в 12.00 украинские военные запустят в небо белую ракету, которая будет сигнализировать противнику о готовности к разведению. "Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - подчеркнул Кравченко на брифинге в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Читайте такжеОтвод войск в Золотом завершился - СМИОтметим, что согласно сводке штаба ООС по состоянию на утро, 8 ноября, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, террористы вели обстрелы в районе Авдеевки, Водяного, Песок, Гнутово, Опытного, Красногоровки, Крымского, Пивденного, Луганского, Хутора Вольного, Новолуганского, Майорска. 7 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четверо получили ранения.

Напомним, ранее в Золотом Луганской области был завершен отвод сил и средств на участке разведения.