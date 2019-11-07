В штабе ООС готовятся к разведению сил в Петровском

В Золотом продолжается обследование и разминирование территорий / facebook.com

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском. Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима тишины на участке Богдановка - Петровское в течение семи суток.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка загрязненной местности взрывоопасными предметами.

"Задействованы 5 групп ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее так называемые власти "ДНР" заявили о готовности к отводу сил в районе поселка Петровское Донецкой области. Боевики согласны дать старт процессу 9 ноября.

До этого руководитель представительства так называемой "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил о срыве разведения войск возле Петровского.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за нарушения режима тишины.