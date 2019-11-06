Боевики "ДНР" озвучили условия и дату разведения войск в Петровском

Боевики ДНР / news.dn.ua

Так называемые власти "ДНР" заявили о готовности к отводу сил в районе поселка Петровское Донецкой области. Так, боевики согласны дать старт процессу 9 ноября.

По словам "министра иностранных дел республики" Натальи Никоноровой, именно эту дату террористы предложат на заседании ТКГ в Минске.

"В случае успешного проведения заседания Контактной группы силы "Народной милиции ДНР" будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день – 9 ноября в 13:00 по московскому времени (12:00 по Киеву) в соответствии с совместно согласованным еще месяц назад планом-графиком, если эта дата будет поддержана всеми участниками встречи", - цитирует пособницу боевиков РИА Новости.

Напомним, что ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за нарушения режима тишины.