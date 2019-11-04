Срыв отвода войск в Петровском: в МИД Украины назвали причину

Пристайко назвал причину срыва отвода войск в Петровском / Inside Donetsk

4 ноября, в понедельник, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о новом требовании России для встречи лидеров нормандской четверки, заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось из-за нарушения режима тишины.

"Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения... Это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период… как будет достигнут семидневный период тишины", - объяснил Пристайко.

Глава украинского МИД при этом уточнил, что после разведения сил в Петровском будут выполнены все условия для проведения встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.

Добавим, что ранее руководитель представительства так называемой "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов сообщил, что украинская сторона в понедельник, 4 ноября, сорвала разведение сил и средств у поселка Петровское.

"Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - цитировало его Донецкое агентство новостей.

Якубов добавил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

Читайте такжеЗеленский анонсировал отвод сил в Петровском: дата, условия и итогиНапомним, ранее в штабе ООС назвали предварительную дату разведения сил в Петровском. По словам командующего ООС Владимира Кравченко, отвод войск может состоятся уже 8 ноября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения "режима тишины", - рассказал Кравченко.

При этом руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский заявил, что последний раз обстрелы возле Петровского фиксировали 29 и 30 октября. Таким образом, после семи суток соблюдения режима тишины удастся провести разведение войск. Поэтому 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, а уже 8 ноября с 12:00 будут проводить разведение войск.