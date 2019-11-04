В штабе ООС назвали предварительную дату разведения сил в Петровском

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Разведение сил на участке Богдановка-Петровское состоится. По словам командующего ООС Владимира Кравченко, отвод войск может состоятся уже 8 ноября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения "режима тишины", - рассказал Кравченко в ходе брифинга, передает Интерфакс – Украина.

При этом руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский заявил, что последний раз обстрелы возле Петровского фиксировали 29 и 30 октября. Таким образом, после семи суток соблюдения режима тишины удастся провести разведение войск. Поэтому 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, а уже 8 ноября с 12:00 будут проводить разведение войск.

Напомним, что ранее руководитель представительства так называемой "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил о срыве разведения войск возле Петровского.