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Вместо холодной плитки: какое покрытие выбирают для современных балконов

Инна Ковенько
6 октября 2026, 13:42
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Вместо холодной керамической плитки современные балконы отделывают материалами с более теплой и естественной фактурой.
Вместо холодной плитки: какое покрытие выбирают для современных балконов
Чем заменить плитку на балконе / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Чем заменить керамическую плитку на балконе
  • Какое покрытие лучше выдерживает дождь, солнце и перепады температур
  • Как правильно ухаживать за технологической древесиной

На протяжении многих лет керамическая плитка оставалась самым распространенным вариантом для балконов и террас. Ее ценят за прочность, устойчивость к влаге и простоту в уходе. Но современные тенденции интерьерного дизайна всё больше склоняются к материалам, которые создают более тёплую и естественную атмосферу, не уступая плитке в практичности.

Одним из таких решений стала технологическая древесина, пишет Главред со ссылкой на TN.

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Что такое технологическая древесина

Этот материал изготавливают из смеси древесных волокон или частиц и полимеров. Благодаря такой структуре он сохраняет вид натурального дерева, но значительно лучше выдерживает условия открытого пространства. Технологическая древесина не боится солнца, дождя и перепадов температур, что делает её оптимальным выбором для балконов и террас.

Как выбрать качественный материал

Перед монтажом стоит обратить внимание не только на цвет или текстуру, но и на качество. Балконный пол постоянно подвергается воздействию внешних факторов, поэтому важно проверить, соответствует ли материал стандартам устойчивости к ультрафиолету, влаге и механическим нагрузкам. Не менее важно соблюдать рекомендации производителя по укладке и уходу. Это особенно актуально для открытых балконов, где покрытие должно работать в более экстремальных условиях.

С чем сочетать

Пол под дерево органично смотрится в интерьерах в стиле минимализма, скандинавского или японско-скандинавского дизайна. Он удачно сочетается с мебелью из натурального дерева и тканей, терракотовыми или бетонными кашпо и живыми растениями. Такой балкон перестает быть лишь техническим пространством для сушки белья или хранения вещей.

Уход за технологической древесиной

В отличие от натурального дерева, технологическая древесина не требует регулярного лакирования или нанесения защитных слоев. Для поддержания её внешнего вида достаточно регулярно удалять пыль, листья и другие загрязнения. При необходимости поверхность можно промывать водой с использованием средств, рекомендованных производителем.

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Об источнике: TN.com.ar

TN.com.ar - ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионной аудитории в социальных сетях портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

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