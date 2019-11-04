Разведение сил у Петровского сорвалось: в "ДНР" повесили всех собак на Украину

В Петровском сорвался отвод войск / Inside Donetsk

Украинская сторона в понедельник, 4 ноября, сорвала разведение сил и средств у поселка Петровское, заявил руководитель представительства так называемой "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Якубов добавил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

Отметим, ранее представители так называемой "ДНР" подали сигнал о готовности к разведению сил и средств у поселка Петровское, сообщил ряд российских СМИ.

"В 13:00 (12:00 по Киеву – ред,) народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету белого цвета в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе населенного пункта Петровское", - сообщил в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, передал ТАСС.

К слову, телеграм-канал Inside Donetsk сообщил, что "ОБСЕ отвалили буквально сразу, после запуска ракеты белого цвета".

При этом следует отметить, что 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском Донецкой области будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

Во время совместного брифинга с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко он напомнил, что разведение войск может начаться лишь после того, как в течении недели не будут фиксироваться новые обстрелы.

Читайте такжеЗеленский анонсировал отвод сил в Петровском: дата, условия и итогиНапомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.