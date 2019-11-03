Разведение сил в Золотом: в ОБСЕ рассказали о судьбе позиций военных

Наблюдатлеи ОБСЕ на Донбассе / OSCE/Evgeniy Maloletka

В Золотом Луганской области завершен отвода сил и средств на участке разведения, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

"1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого. 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого", - говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

В миссии напомнили, что зафиксировали начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 29 октября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за границы участка разведения.

Читайте также"Контролирует МВД": в Минобороны отчитались о разведении войск в Золотом"В вербальных нотах Министерства иностранных дел Украины и в письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, вместе с исходящей информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в Миссии.

Эти сообщения были отправлены СММ согласно плану-графику, который согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения.

"В вербальных нотах и письме также указано, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется согласно согласованному плану-графику. Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации", - добавили в СММ.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, если не будет обстрелов.

В то же время министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что дата начала разведения войск в Петровском Донецкой области будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков.