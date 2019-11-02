В штабе ООС назвали дату отмены ограничений на передвижение в Золотом

В Золотом действует режим ограничений на перемещение в районе разведения / @policeLG

Командир оперативно-тактической группировки Север генерал Олег Микац заявил о том, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом Луганской области.

"Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться - соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", - сказал Микац в ходе брифинга.

По его словам, в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

В свою очередь глава украинской стороны общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский проинформировал, что в 12.00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационные сооружений, "которые будут заявлены". В дальнейшем намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

Читайте такжеГенерал рассказал, как Украина должна "рулить" разведением войск на ДонбассеПо словам Борщевского, СЦКК также контролирует ситуацию с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется также видеофотофиксация сотрудниками.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, если не будет обстрелов.

В то же время министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что дата начала разведения войск в Петровском Донецкой области будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков.