В Петровском завершилось разведение сил: все подробности

Отвод войск Петровское / Reuters

На Донбассе проходит разведение от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и боевиков. По словам начальника пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрея Агеева, в районе Богдановки Петровского завершилась практическая фаза.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств - силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств", - рассказал Агеев в комментарии УНИАНУ.

При этом он отметил, что уже с вторника, 12 ноября, специалисты приступят к разминированию территории.

"С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирования участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - подытожил спикер штаба ООС.

Напомним, что ранее председатель СМ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал факт начала нового разведения сил на Донбассе.