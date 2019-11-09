В ОБСЕ оценили начало разведения сил в районе Петровского

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе / Reuters

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прокомментировали начало отвода сил и средств с участка разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Председатель СМ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал факт начала нового разведения сил на Донбассе.

После того как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов незаконных вооруженных формирований Российской Федерации за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, Чевик подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса, говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

"Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие", - добавил Чевик.

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Напомним, 9 ноября в районе Петровского началась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Ранее украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в Петровском 8 ноября, при этом в "ДНР" сообщили о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.