В ОБСЕ назвали новую дату разведения сил в Петровском

Украинские военные на Донбассе / Фейсбук 93 ОМБР

Разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области начнется 9 ноября, заявил спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

По словам представителя ОБСЕ, разведение сил в Петровском начнется в субботу, в 12:00 по киевскому времени.

"Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г, в 12:00 часов по киевскому времени", - подчеркнул Сайдик.

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Напомним, ранее украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в Петровском 8 ноября, при этом в "ДНР" сообщили о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября.