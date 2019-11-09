Разведение сил у Петровского: появились свежие подробности

В "ДНР" заявили. что отвели "народную полицию" / скриншот из видео

В субботу, 9 ноября, в "ДНР" заявили, что завершили вывод своих подразделений из участка около населённого пункта Петровское.

"Вывод личного состава народной милиции "ДНР" сегодня полностью был завершен в 15:00", — сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишут росСМИ.

В то же время стало известно, что после Петровского ситуация на Донбассе может быть заморожена.

Так, заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что разведение сил и средств на новых участках невозможно провести в зимнее время.

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование [в мороз] — это запрещено протоколом", — сказал Бондарь, передают Новости Донбасса.

Читайте также"Как с козла молока": в захваченной Макеевке произошло землетрясение, Пушилина "взяли за яйца"Напомним, на Донбассе в субботу, 9 ноября, боевики самопровозглашенной "ДНР" и украинская сторона подтвердили готовность к началу разведения войск в районе Петровского.

Украинская сторона и боевики дали сигнали, которые свидетелествует о готовности к разведению войск - выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета, сообщил один из сепаратистских сайтов.

По информации, когда стороны выпустили ракеты белого цвета, они выпустили еще и ракеты зеленого цвета, которые сигнализируют о начале разведения сил.