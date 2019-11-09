Отвод войск в районе Петровского: в России не смогли промолчать

Борис Грызлов отреагировал на начало отвода войск в Петровском / 24СМИ

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, который ранее пригрозил Киеву обострением на Донбассе из-за националистов, не смог промолчать и высказался о начавшемся в районе Петровского процессе разведения сил самопровозглашённой "Донецкой народной республики" и украинских силовиков.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", — отметил Грызлов, пишут росСМИ.

Читайте такжеВ "ЛНР" поставили Киеву ультиматумНапомним, на Донбассе в субботу, 9 ноября, боевики самопровозглашенной "ДНР" и украинская сторона подтвердили готовность к началу разведения войск в районе Петровского.

Украинская сторона и боевики дали сигнали, которык свидетелествует о готовности к разведению войск - выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета, сообщил один из сепаратистских сайтов.

По информации, когда стороны выпустили ракеты белого цвета, они выпустили еще и ракеты зеленого цвета, которые сигнализируют о начале разведения сил.