Новое разведение войск на Донбассе: процесс пошел

В "ДНР" подтвердили, что готовы к разведению сил в Петровском / vchasnoua.com

На Донбассе в субботу, 9 ноября, боевики самопровозглашенной "ДНР" и украинская сторона подтвердила готовность к началу разведения войск в Петровском.

Украинская сторона и боевики дали сигнал, который свидетельствует о готовности к разведению войск - выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета, сообщил один из сепаратистских сайтов.

В материале отмечается, что после того, как стороны выпустили ракеты белого цвета, они выпустили еще и ракеты зеленого цвета, которые сигнализируют о начале разведения сил.

/ dan-news.info

Пресс-центр Мариуполь в Facebook ведет прямую трансляцию с Донбасса, во время нее представители украинской стороны подтвердили начало нового разведения войск.