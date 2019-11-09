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Новое разведение войск на Донбассе: процесс пошел

9 ноября 2019, 12:22

Украинская сторона и боевики дали сигнал, который свидетельствует о начале разведения войск в Петровском.

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В "ДНР" подтвердили, что готовы к разведению сил в Петровском / vchasnoua.com

На Донбассе в субботу, 9 ноября, боевики самопровозглашенной "ДНР" и украинская сторона подтвердила готовность к началу разведения войск в Петровском.

Украинская сторона и боевики дали сигнал, который свидетельствует о готовности к разведению войск - выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета, сообщил один из сепаратистских сайтов.

В материале отмечается, что после того, как стороны выпустили ракеты белого цвета, они выпустили еще и ракеты зеленого цвета, которые сигнализируют о начале разведения сил.

/ dan-news.info

Пресс-центр Мариуполь в Facebook ведет прямую трансляцию с Донбасса, во время нее представители украинской стороны подтвердили начало нового разведения войск. 

Опубліковано Прес-центр Маріуполем Субота, 9 листопада 2019 р.
Донбасс Петровское Богдановка разведение сил
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