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Газовый конфликт: эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине

19 ноября 2019, 04:01

Газпром может хоть до "конца света" не платить Украине, так как в решении арбитража нет никакого дедлайна.

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич считает, что Газпром просто тянет время / Главред

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, заплатит ли российский монополист Газпром компенсацию в рамках выигранного Киевом суда в газовом споре.

По словам эксперта, Газпром пока что не хочет платить Украине, хотя в своей отчетности зарезервировал эти деньги.

"Я думаю, что рано или поздно он заплатит, потому что со временем Нафтогаз через юридические конторы арестует его имущество. Бесконечно вся эта история длиться не может", - сказал Марунич во время чата на Главреде.

При этом он обратил внимание на важный нюанс. Дело в том, что в самом решении арбитража нет точки исполнения. Там лишь указано, что Газпром должен выплатить Украине определенную сумму, а за невыполнение насчитывается пеня.

"Но практически Газпром может хоть до "конца света" не платить, так как нет никакого дедлайна", - отметил эксперт.

Читайте такжеЭксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"Марунич считает, что Газпром просто оттягивает момент выплат.

"Как бы там ни было, но Газпром проиграл. Есть соответствующая бумага, решение. Да, он может тянуть и не платить. И это все может длиться очень долго. Но рано или поздно начнутся аресты имущества. Потому я не совсем понимаю российскую сторону, я бы на их месте заплатил. Мне кажется, это просто затягивание ситуации и попытка отработать все возможные варианты, чтобы быть чистыми перед высшим руководством РФ", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, насколько велика зависимость Украины от российского газа, нефтепродуктов и ядерного топлива.

Россия Газпром газ Нафтогаз Дмитрий Марунич новости Украины
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