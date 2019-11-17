Эксперт оценил, насколько Украина зависит от российского газа

Дмитрий Марунич / УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, насколько велика зависимость Украины от российского газа, нефтепродуктов и ядерного топлива.

По словам эксперта, зависимость Украины от российского газа составляет примерно 20%.

"Украина не покупает газ у России напрямую, но при этом все прекрасно понимают, что весь словацкий газ – российский. А это 75-80% реверса. При том что у нас 30% реверса и 70% собственной добычи. Да, этот газ физически пересекает границу в обе стороны. Но, если иссякнет транзит, с реверсом будут большие проблемы. Так что сегодня зависимость Украины от российского газа – в пределах 20%. Этот импорт сохраняется. Хотя, безусловно, это мизерные объемы в масштабах украинского потребления", - сказал Марунич во время чата на Главреде.

Что касается нефти, то ее Украина не покупает, зато покупает у России и Беларуси нефтепродукты.

"А белорусские нефтепродукты, разумеется, произведены из российской нефти. Зависимость от России по нефтепродуктам у нас колоссальная – приблизительно 70%", - отметил эксперт.

Ядерное топливо в Украину поставляет российский производитель ТВЭЛ (70%) и американская компания Westinghouse (30%).

"В последние годы эта пропорция сохраняется и пока что вряд ли существенно изменится. Хотя в каком-то "пионерском угаре" у нас собрались повышать долю Westinghouse до 50%. Но, насколько я понимаю, этот план пока что наталкивается на определенные технологические и юридические проблемы, потому что тогда ТВЭЛ может пойти в суд (мы ведь не знаем, что прописано в контракте – он конфиденциален)", - рассказал Марунич.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах". Кроме того, эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине.