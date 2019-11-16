"В отдаленной перспективе": эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине

Добыча газа в Украине оставляет желать больших объемов / Фото: REUTERS

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич отметил, что прогнозные ресурсы Украины по газу находятся на уровне 1,5 триллиона кубов, и этого недостаточно, чтобы покрывать внутреннюю потребность.

"Возможно, я пессимист в этом плане, но для того, чтобы Украина смогла сама себя обеспечивать, нужно существенно снизить потребление. А мы сейчас уперлись в "потолок" в этом смысле, более того, в прошлом году даже несколько выросло потребление газа за счет промышленности. Чтобы мы могли и дальше снижать потребление, мы должны закрыть какие-то наши заводы. Сделать это безболезненно для национальной экономики и людей невозможно", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Марунича, в ближайшие годы импорт газа в Украине однозначно сохранится. Возможно, появится возможность перейти на самообеспечение в будущем, однако и такой сценарий маловероятен, поскольку месторождений в стране не так уж много.

Читайте такжеВ Польше госкомпания полностью отказывается от российского газа"Разве что на глубине 5 тысяч метров (а это дорогое бурение) есть крупные запасы под существующими, уже исчерпанными месторождениями: Шебелинка, Кобзевка. Это были огромные месторождения даже по советским меркам. Таких в Украине больше нет и в последние годы не открывались. У нас есть мелкие и средние, но в основном – мелочь", - констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы прирост газа в Украине был весьма неплохим и важно сохранить динамику. Но, по его убеждению, Украина не сможет обеспечивать себя газом в ближайшие годы или, тем более, говорить об экспорте.

Может быть, в отдаленной перспективе, через пять-семь лет. Но это зависит от множества факторов, и множество сценариев имеет место быть.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич уже рассказал Главреду, что с 1 января должен полностью запуститься рынок природного газа.

Напомним, 4 ноября стало известно, что российский Газпром официально отказался поставлять Украине газ. При этом главным условием возобновления поставок является отказ от побед в судах.

Глава НАК Нафтогаз-Украина Андрей Коболев заявил, что Москва навязывает Киеву невыгодные условия относительно транзита российского газа, но даже в случае остановки поставок Украина сможет пережить зиму.