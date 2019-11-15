Тарифная кувалда: каких цен на газ ждать населению Украины в 2019-2020

Цена на газ для населения 2019-2020 Украина: сколько заплатим по новым тарифам / gazetavv.com

Нафтогаз уже взвинтил цену на газ для населения на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м – до 4 899 грн/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

И это не последнее повышение цены газа в Украине в отопительном сезоне 2019-2020. Причем заодно вырастут и тарифы на газ, а, значит, и коммунальные платежи.

В частности, подорожания газа эксперты ждут в пределах 20%.

Пока что в целом по Украине стоимость в среднем подскочила на 12,57%. В разрезе областей розничные цены на газ колеблются от 7091 грн/тыщу кубов до 6468,68 грн/тыщу кубов.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич уже рассказал Главреду, что с 1 января должен полностью запуститься рынок природного газа.

Если бы это произошло не 1 января 2020, а 1 января 2019, тариф 8,55 грн за куб газа в январе 2020 превратился бы в 12,5 грн, а то и 13 грн.

При этом рассчитывать на тариф на газ в размере 6 грн/куб. зимой 2019-2020 не стоит.

"Сейчас ситуация лучше в том смысле, что летом были низкие цены на газ на европейских биржах. Сейчас они растут, но пока не такими темпами, которыми падали (для понимания – с ноября 2018 до июня-июля 2019 цена упала на 50%). Поэтому сейчас реальный тариф для населения – 6,4 грн за куб, а Нафтогаз прогнозировал на зиму 9,6 грн /куб", – напомнил он.

То есть сам Нафтогаз прогнозирует повышение цены на газ для населения примерно на 15-20%.

Влияют на тарифы на газ для населения и проблемы вокруг заключения нового транзитного договора с Россией. Украинцев уже предупредили о существенном повышении цены на газ в начале 2020 года.

Министр энергетики Алексей Оржель пояснил, что риск того, что с 1 января Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию, весьма велик. А остановка транзита, помимо экономического фактора, окажет и большой психологический фактор.

"То есть есть риск безопасности поставок. А это значит, что цена может расти и значительно расти", – резюмировал чиновник.

Не стоит забывать и про "рыночные цены" для населения с 2020 года.

Рыночная цена в представлении Нафтогаза означает следующее: если они зимой купят на европейском рынке газ по 300 долларов, то это будет автоматически означать, что со всеми доставками, НДС цена для потребителя будет 12 тыс. грн, пояснил Главреду энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Но последнее слово будет за МВФ – их позиция ключевая, так как если они скажут повышать, то в Нафтогазе и правительстве это сделают и будут рассказывать привычные сказки о субсидиях, скидках для населения и т.д.", – отметил эксперт.

Так или иначе, практически все эксперты сходятся в одном: тарифы на отопление и горячую воду в Украине повысят уже в этом отопительном сезоне 2019/2020.

И новые цифры украинцы уже скоро увидят в своих коммунальных платежках.

Напомним, 4 ноября стало известно, что российский Газпром официально отказался поставлять Украине газ. При этом главным условием возобновления поставок является отказ от побед в судах.

Глава НАК Нафтогаз-Украина Андрей Коболев заявил, что Москва навязывает Киеву невыгодные условия относительно транзита российского газа, но даже в случае остановки поставок Украина сможет пережить зиму.