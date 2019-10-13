Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы

Нафтогаз снова пытается заработать на украинцах/ УНИАН

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Как уточнили в Нафтогазе, цена газа будет зависеть от рыночной стоимости газа для промышленности.

Что Нафтогаз вкладывал в понятие "рыночная цена"? Прежде всего, их интересовало то, по какой цене этот газ купили на европейском рынке. С другой стороны, возникает вопрос того, какая рыночная цена того газа, который добывают в Украине.

Дискуссия в этих вопросах велась постоянно. Но есть масса примеров в Европейском союзе, когда государство само регулирует цену на газ, энергоресурсы, уголь исходя из своих возможностей – экономического роста, возможностей населения. Потому их заявление ожидаемо, потому что у них по плану с 1 января должно прекратить действие правило ПСО (поставщика со специальными обязанностями). И это правило фактически отменит эту льготную цену газа для населения, которая действует сегодня. Льготную с той точки зрения, что сегодня население платит 6500 тысяч гривен за газ, а рыночная цена должна быть большей – к примеру, 8-8,5 тысяч гривен, а в их плане указано Читайте такжеФеномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогазаминимальная цена 9600 гривен.

Рыночная цена в представлении Нафтогаза означает следующее – если они зимой купят на европейском рынке газ по 300 долларов, то это будет автоматически означать, что со всеми доставками, НДС цена для потребителя будет 12 тысяч гривен. И мы будем должны ее заплатить.

Они всегда были лоббистом этой рыночной цены для населения. Это происходило потому, что они готовились к тому, что транзитный контракт они потеряют, что он будет находиться у другого субьекта и эти деньги не будут к ним попадать. Соответственно, они не смогут их тратить на свои потребности – премии, зарплаты, не имеет значения, фактически – на свое существование.

И вот они готовились к тому, что цена на газ будет так называемой рыночной (высокой), они будут предоставлять населению услуги по поставкам газа и будут на этом зарабатывать. И самый интересный момент – на чем именно они зарабатывать? Ведь они же тоже как бы покупают газ по рыночной цене в Европе и максимум заработают маржу.

И в этом как раз и весь секрет так называемой рыночной цены на газ по-украински. Суть в том, что они покупают газ у Укргаздобычи по более дешевой цене – грубо говоря, со всеми расходами, по около 3500 гривен, все остальное – это их маржа. Укргаздобыча не продает газ по 5000-6000 гривен, а по… 1500 гривен плюс другие платежи – НДС, рента и т.д. И на это они и рассчитывают – на покупку газа, который добывается в Украине, по такой дешевой цене, но считаться он будет как газ, который пришел с Европы. То есть выглядит это не иначе, как заработок на украинцах.

Читайте такжеТарифные "покращення" от Нафтогаза снова обернулись ростом ценыИ это грабеж страны. Причем грабят они ее дважды – один раз, когда ставят высокие цены, и люди, которые не пользуются субсидией, платят эту цену за газ, а второй – когда Нафтогаз фактически заставляет государство заплатить эту субсидию за того или иного человека. А если бы цена газа была меньше, 3500 гривен, люди, возможно, и не обращались бы за субсидиями.

Потому сейчас Нафтогаз будет снова лоббировать эту тему с отказом от отмены ПСО. Правда, там еще не отменяли постановление Кабмина, по которому ПСО продолжает действовать – то есть, там не указано, что оно должно закончиться в январе 2020 года. Хотя Нафтогаз уцепился за кодексы, которые были приняты по деятельности ГРФ, газотранспортных сетей и по требованиям третьего энергопакета, меморандумом МВФ. И правительству придется это продолжать.

Читайте такжеКак обуздать чудовище, или Что делать с НафтогазомЦена на газ и сейчас завышена. И, так как это было в прошлые годы, цена может подняться уже в ноябре. Конечная цена в октябре будет, думаю в районе 7500 гривен, хотя должна была бы быть уже 8500. А на ноябрь цена была бы все 9600 гривен. Но, скорее всего, Нафтогаз на такое не пойдет. Так как позиция Коболева такова, чтобы выполнять завет Зеленского о том, что люди должны иметь возможность оплачивать тарифы.

В любом случае, пока цена не вырастет свыше 8500 гривен, то повышения тарифов не будет.

Но последнее слово будет за МВФ – их позиция ключевая, так как если они скажут повышать, то в Нафтогазе и правительстве это сделают и будут рассказывать привычные сказки о субсидиях, скидках для населения и т.д.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий, специально для Главреда