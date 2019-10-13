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Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы

Юрий Корольчук

Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

13 октября 2019, 08:19

Рыночная цена в представлении Нафтогаза означает следующее – если они зимой купят на европейском рынке газ по 300 долларов, то это будет автоматически означать, что со всеми доставками, НДС цена для потребителя будет 12 тысяч гривен.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз снова пытается заработать на украинцах/ УНИАН

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Как уточнили в Нафтогазе, цена газа будет зависеть от рыночной стоимости газа для промышленности.

Что Нафтогаз вкладывал в понятие "рыночная цена"? Прежде всего, их интересовало то, по какой цене этот газ купили на европейском рынке. С другой стороны, возникает вопрос того, какая рыночная цена того газа, который добывают в Украине.

Дискуссия в этих вопросах велась постоянно. Но есть масса примеров в Европейском союзе, когда государство само регулирует цену на газ, энергоресурсы, уголь исходя из своих возможностей – экономического роста, возможностей населения.  Потому их заявление ожидаемо, потому что у них по плану с 1 января должно прекратить действие правило ПСО (поставщика со специальными обязанностями). И это правило фактически отменит эту льготную цену газа для населения, которая действует сегодня. Льготную с той точки зрения, что сегодня население платит 6500 тысяч гривен за газ, а рыночная цена должна быть большей – к примеру, 8-8,5 тысяч гривен, а в их плане указано Читайте такжеФеномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогазаминимальная цена 9600 гривен.

Рыночная цена в представлении Нафтогаза означает следующее – если они зимой купят на европейском рынке газ по 300 долларов, то это будет автоматически означать, что со всеми доставками, НДС цена для потребителя будет 12 тысяч гривен. И мы будем должны ее заплатить.

Они всегда были лоббистом этой рыночной цены для населения. Это происходило потому, что они готовились к тому, что транзитный контракт они потеряют, что он будет находиться у другого субьекта и эти деньги не будут к ним попадать. Соответственно, они не смогут их тратить на свои потребности – премии, зарплаты, не имеет значения, фактически – на свое существование.

И вот они готовились к тому, что цена на газ будет так называемой рыночной (высокой), они будут предоставлять населению услуги по поставкам газа и будут на этом зарабатывать. И самый интересный момент – на чем именно они зарабатывать? Ведь они же тоже как бы покупают газ по рыночной цене в Европе и максимум заработают маржу.

И в этом как раз и весь секрет так называемой рыночной цены на газ по-украински. Суть в том, что они покупают газ у Укргаздобычи по более дешевой цене – грубо говоря, со всеми расходами, по около 3500 гривен, все остальное – это их маржа. Укргаздобыча не продает газ по 5000-6000 гривен, а по… 1500 гривен плюс другие платежи – НДС, рента и т.д. И на это они и рассчитывают – на покупку газа, который добывается в Украине, по такой дешевой цене, но считаться он будет как газ, который пришел с Европы. То есть выглядит это не иначе, как заработок на украинцах.

Читайте такжеТарифные "покращення" от Нафтогаза снова обернулись ростом ценыИ это грабеж страны. Причем грабят они ее дважды – один раз, когда ставят высокие цены, и люди, которые не пользуются субсидией, платят эту цену за газ, а второй – когда Нафтогаз фактически заставляет государство заплатить эту субсидию за того или иного человека. А если бы цена газа была меньше, 3500 гривен, люди, возможно, и не обращались бы за субсидиями.

Потому сейчас Нафтогаз будет снова лоббировать эту тему с отказом от отмены ПСО. Правда, там еще не отменяли постановление Кабмина, по которому ПСО продолжает действовать – то есть, там не указано, что оно должно закончиться в январе 2020 года. Хотя Нафтогаз уцепился за кодексы, которые были приняты по деятельности ГРФ, газотранспортных сетей и по требованиям третьего энергопакета, меморандумом МВФ. И правительству придется это продолжать.

Читайте такжеКак обуздать чудовище, или Что делать с НафтогазомЦена на газ и сейчас завышена. И, так как это было в прошлые годы, цена может подняться уже в ноябре. Конечная цена в октябре будет, думаю в районе 7500 гривен, хотя должна была бы быть уже 8500. А на ноябрь цена была бы все 9600 гривен. Но, скорее всего, Нафтогаз на такое не пойдет. Так как позиция Коболева такова, чтобы выполнять завет Зеленского о том, что люди должны иметь возможность оплачивать тарифы.

В любом случае, пока цена не вырастет свыше 8500 гривен, то повышения тарифов не будет.

Но последнее слово будет за МВФ – их позиция ключевая, так как если они скажут повышать, то в Нафтогазе и правительстве это сделают и будут рассказывать привычные сказки о субсидиях, скидках для населения и т.д.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий, специально для Главреда

Евросоюз Нафтогаз МВФ тарифы на газ субсидии Укргаздобыча рыночная цена Юрий Корольчук
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