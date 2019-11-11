В Украине повысили цену на газ для населения

Нафтогаз повысил цену на газ / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины, которая ранее поставила России ультиматум ценой в $12 млрд, подняла цену на газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899 гривен/тыс куб м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов)", - сказано в сообщении компании.

При этом в Нафтогазе уточнили, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Читайте такжеВ Нафтогазе назвали сроки принудительного взыскания с Газпрома $3 млрдНапомним, ранее сообщалось, российская компания-монополист Газпром официально отказался поставлять Украине газ. При этом главным условием возобновления поставок является отказ от побед в судах.

По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз – Украины Юрия Витренко, Стокгольмский арбитраж установил тариф, по которому Украина могла закупать газ, но российская компания отказалась продавать "голубое топливо" по установленной цене.

"Газпром так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить "баланс в отношениях", - написал Витренко в Facebook.