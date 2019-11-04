"Баланс в отношениях": Газпром отказался поставлять газ Украине

Газ / Укртрансгаз

Российская компания-монополист Газпром официально отказался поставлять Украине газ. При этом главным условием возобновления поставок является отказ от побед в судах.

По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз – Украины Юрия Витренко, Стокгольмский арбитраж установил тариф, по которому Украина могла закупать газ, но российская компания отказалась продавать "голубое топливо" по установленной цене.

"Газпром так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала нужно восстановить "баланс в отношениях", - написал Витренко в Facebook.

При этом он отметил, что НАК больше не будет присылать заявки на покупку газа.

"У нас есть официальный ответ Газпрома, что они не будут поставлять пока не "восстановится баланс". Мы уже через арбитраж требуем компенсации", - заявил директор НАК.

Также он напомнил, что Газпром уже должен Украине около 3 миллиардов гривен.

Напомним, что ранее исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.