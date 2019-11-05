Нафтогаз поставил РФ ультиматум ценой в $12 млрд

Нафтогаз / фото: investgazeta.net

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, который ранее раскрыл суть исковых претензий к России, заявил, что Киев готов снизить сумму нового иска к РФ с порядка 12 миллиардов долларов до менее чем двух. Однако, для этого российский газовый монополист Газпром должен сохранить транзит газа через территорию страны после 2019 года и доходы от него останутся на прежнем уровне.

Витренко подчеркнул, что Газпром должен заключить новый транзитный договор с обособленным оператором украинской газотранспортной системы, а не продлить истекающее в конце 2019 года соглашение с Нафтогазом, написал глава НАК в Facebook. В качестве запасного варианта рассматривается только заключение нового транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене, чем он платит по реверсу. Однако, для этого нужно выполнить одно условие. По словам хозяина Кремля, Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору - как со стороны Нафтогаза, так и со стороны Газпрома.

Читайте такжеГТС Украины купит Газпром: эксперт озвучил наихудший сценарий4 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

В свою очередь, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.