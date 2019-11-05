Украина готова к прекращению транзита газа из РФ - Оржель

В украинские хранилища закачали 21,7 млрд кубометров газа / Корреспондент

Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель который ранее пояснил, что не так с требованиями РФ по транзиту газа.

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории", - сказал Оржель в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам министра, сейчас в украинских хранилищах - рекордное количество газа.

"Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - добавил он и подчеркнул, что для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.

Напомним, ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину. После окончания переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

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Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.