В Минэнергетики объяснили, что не так с требованиями РФ по транзиту газа

Транзит газа / УНИАН

Вопрос транзита газа через Украину завис из-за желания российской стороны избежать выполнения решений суда в пользу НАК Нафтогаз – Украины. Так Российская Федерация потребовала привязать к трехсторонним переговорам по транзиту вопрос о прямых поставках газа в Украину и судебные тяжбы между Газпромом и Нафтогазом.

"Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей", - цитирует министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля УНИАН.

При этом он указал, что пакетные договоренности должны нарабатываться с учетом интересов не только Газпрома, но и Нафтогаза.

"Мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газ в Украину российской стороной", - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что ранее директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что Российская Федерация требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки.