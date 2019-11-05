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Нафтогаз раскрыл суть новых претензий к Газпрому в деле на $12 млрд

5 ноября 2019, 08:30

Транзитный тариф должен быть пересмотрен, убеждены в Нафтогазе.

Нафтогаз
В Нафтогазе рассказали о сути нового иска к российскому Газпрому

Исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал о сути нового иска компании к российскому Газпрому.

"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — заявил он на своей странице в Facebook.

В Нафтогазе убеждены, что транзитный тариф должен быть пересмотрен, так как с 2009 года произошли "существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов", а также потому, что действующее соглашение не соответствует уровню тарифов на рынке ЕС.

"Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет $11,8 млрд (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации", — пояснил исполнительный директор Нафтогаза.

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Витренко сообщил, что новый запрос Нафтогаза касается пересмотра тарифа на газ в период от 13 марта 2018 года до окончания контракта 1 января 2020 года.

Также Нафтогаз требует от Газпрома отчитаться о поставках газа на неподконтрольные территории Донбасса. Кроме того, украинская сторона будет взыскивать с Газпрома еще около $450 млн за различные нарушения.

Он пояснил, что за десять лет действия газового контракта между Украиной и Россией Газпром получил на 46,6 млрд долл. больше от продажи газа, чем Украина от транзита российского газа, поэтому исковые требования Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже не могли нарушить баланс во взаимоотношениях, поскольку его и так не было.

Читайте такжеПоставки газа в ОРДЛО: в Нафтогазе объяснили решение Кабмина"Специально для нового арбитража мы сделали несколько красноречивых расчетов за период 2009 -2018 гг. (т.е. за полные годы за весь период действия контракта, и это уже с учетом решения предыдущего арбитража). 46,6 млрд долларов. На столько больше получил Газпром от продажи газа, который использовала Украины, чем Украина получила за транзит. Так в чью пользу "баланс в отношениях"?" – написал Витренко.

По его словам, если бы газ продавался по цене, которая давала Газпрому одинаковую прибыль от продажи газа Германии и Украине, то эта разница составила бы только примерно 13 млрд долл., то есть почти в 4 раза меньше.

Эта разница в 33,6 млрд долларов между тем, что есть, и тем, что должно было быть, равна примерно четверти ВВП Украины… Хочется надеяться, что, глядя на эти цифры, станет понятно, что решения предыдущего Стокгольмского арбитража лишь улучшили "баланс в отношениях между сторонами", а никак не нарушили его в пользу Украины", – отметил Витренко.

Исполнительный директор НАК пояснил, что положение "бери или плати" не соответствовало европейскому законодательству о защите конкуренции. Газпром мог продать ненужные Украине объемы российского газа в Европе, тогда как для Нафтогаза действовал запрет на его реэкспорт. В то же время мощности для транзита, которые Нафтогаз обеспечил для Газпрома, не могли быть никому перепроданы.

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"То есть для нас это безвозвратные потери, когда мы обеспечили мощности для Газпрома, а он за них не заплатил. А Газпром при этом мог спокойно полностью загрузить эти мощности - просто он специально ограничивал транзит, таким образом, уменьшая совокупное предложение газа на европейском рынке, чтобы там была более высокая цена", - написал Витренко.

Напомним, ранее Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Стокгольмский арбитраж транзит газа
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