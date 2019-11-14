Украинцев предупредили о существенном повышении цены на газ в начале 2020 года

В 2020 году цена на газ может существенно вырасти / Фото: УНИАН

Министр энергетики Алексей Оржель, который ранее заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года, спрогнозировал, что с нового года цена на газ может значительно вырасти.

Оржель отметил, что цена на газ имеет свою сезонность, и минувшим летом в Украине была одна из самых низких цен, если сравнивать с прошлым годом. По его словам, вместе со спросом происходит определенное увеличение, в частности, и на импорт газа, и в сегменте бытовых потребителей.

"Поэтому есть решение Кабмина, по которому установлены четыре лимита, и согласно наименьшему из таких лимитов утверждают цену для непромышленных потребителей. И наименьшей оказалась цена растаможки газа. Ее просто приняли. И как раз это увеличение более 10% – это фактор того, что у нас меняются показатели на рынке и растет цена. Даже больше, наверное, ввиду увеличения спроса, в декабре также будет определенное увеличение этой цены", – сказал министр в комментарии 24 каналу.

Оржель добавил, что на сегодня существует вероятность того, что с 1 января Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию, поскольку предыдущий контракт истекает в конце 2019 года. А остановка транзита, кроме экономического фактора имеет очень большой психологический фактор.

"То есть есть риск безопасности поставок. А это значит, что цена может расти и значительно расти", - резюмировал министр энергетики.

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Напомним, 4 ноября стало известно, что российский Газпром официально отказался поставлять Украине газ. При этом главным условием возобновления поставок является отказ от побед в судах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины будут возможны после отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража.

Глава НАК Нафтогаз-Украина Андрей Коболев заявил, что Москва навязывает Киеву невыгодные условия относительно транзита российского газа, но даже в случае остановки поставок Украина сможет пережить зиму.