В Нафтогазе рассказали о новом контракте с Газпромом

Украина подготовилась к "газовому шантажу" со стороны России / фото: investgazeta.net

Москва навязывает Киеву невыгодные условия относительно транзита российского газа, но даже в случае остановки поставок Украина сможет пережить зиму. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз-Украина Андрей Коболев.

На данный момент Нафтогаз является стороной действующего транзитного контракта. До конца года компания завершит отделение нового оператора ГТС (анбандлинг), и новый контракт по европейским правилам Газпром будет подписывать уже с ним. По его словам, российская сторона формально согласна на такие условия, однако выдвигает ряд крайне не выгодных для Украины требований. В частности, РФ требует забыть о выигранном арбитраже, забыть текущий арбитраж и штраф Антимонопольного комитета. Размер желаемых российской стороной уступок составляет примерно 22 миллиарда долларов.

"По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс. В обмен на это нам ничего не предложили. Так что нам нет смысла отказываться от уже выигранных денег в обмен на непонятно что. Похоже, что российская сторона подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", – сказал Коболев.

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При этом в Нафтогазе утверждают, что Украина готова к любому сценарию. В подземных хранилищах - рекордные запасы газа, которые составляют 21,7 млрд кубометров. К возможному "газовому шантажу" от России подготовилась и Европа – там в хранилища закачали 100 млрд кубометров газа.

По словам Коболева, будет ли подписан контракт до 1 января зависит от того, в течение какого срока Газпром готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам.

"Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на какие убытки он готов пойти – вопрос к нему. Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти $3 млрд по завершенному арбитражу и будем биться еще за $12 млрд в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", – резюмировал Коболев.

Читайте такжеРеверс ГТС: эксперт объяснил, как Украине ответить на газовый шантаж КремляНапомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины будут возможны после отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.