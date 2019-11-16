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Эксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"

16 ноября 2019, 06:04

Если бы европейцы хотели помочь Киеву, они бы уже стучали в двери Газпрома и требовали продавать газ на восточной границе Украины, считает Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич высказался о ГТС Украины / УНІАН

Газотранспортная система Украины – единственный "козырь в рукаве" Киева на газовых переговорах с Россией. Однако, если РФ прекратит транзит газа, то украинская ГТС резко обесценится. Такое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич

При этом он отметил, что украинская ГТС далека от совершенства, а газохранилища не уникальны.  Однако, они достаточно большие и удачно расположены - близко к западной границе.

"Уникальными я бы их не называл из-за низкой суточной продуктивности. Это плохо, и над этим нужно работать, потому что это – один из элементов бизнеса и зарабатывания денег. Однако они ценны тем, что находятся прямо на трассах трубопроводов, идущих из России в страны Евросоюза. Если Россия перестанет качать через украинский трубопровод газ, то все это резко обесценится (…) Так что наши газохранилища уникальны только для нас самих", - сказал Марунич во время чата на Главреде.

При этом эксперт скептически относится к надежности европейцев как союзников Украины при решении "газовых" вопросов с Москвой.

"Если бы европейцы хотели нам помочь, они бы уже стояли в очереди в Москве, стучали в двери Газпрома и требовали продавать газ на восточной границе Украины, заверяя, что готовы его покупать. Насколько мне известно, такие переговоры в Москве были, но они толком ничем не увенчались", - сказал он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. До этого Газпром выдвинул свои условия для заключения нового контракта на транзит газа через Украину. По словам главы правления компании Алексея Миллера, необходимо урегулировать судебные споры с НАК Нафтогаз – Украины.

ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний описал два возможных сценария завершения газовых переговоров с Россией – пессимистичный и оптимистичный.

Россия газ гтс газовые переговоры Дмитрий Марунич новости Украины
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