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Путин заявил о риске для транзита газа через Украину

15 ноября 2019, 01:32

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова заключать соглашения с Киевом.

Путин
Путин утверждает, что риск прекращения транзита газа через Украину присутствует / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии путин отметил, что Москва готова договариваться с Киевом, но цена может быть ниже текущей на 25%.

"Мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", − сказал он.

Читайте такжеСтало известно, чего Зеленский ждет от встречи с ПутинымПо словам Путина, Нафтогаз подает очередные судебные иски, чем обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту. Он добавил, что соглашения с Киевом Москва готова заключать как по украинскому законодательству, так и по европейским законам.

"Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. Смогут они это сделать в оставшийся период времени − ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует", − отметил президент РФ.

Напомним, Путин во время сегодняшней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии прошелся по теме разведения сил на Донбассе.

Как ранее сообщалось, президент России также заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.

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