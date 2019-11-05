ГТС Украины купит Газпром: эксперт озвучил наихудший сценарий

Тарас Загородний считает, что Украина не сумела дожать ни Европу, ни Россию / Главред

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний описал два возможных сценария завершения газовых переговоров с Россией – пессимистичный и оптимистичный.

Эксперт уверен, что переговоры с Россией относительно транзитного договора Киев провалил.

"Украина не сумела дожать ни Европу, ни Россию", - сказал Загородний по время чата на Главреде.

При этом, по его мнению, возможен консорциум при участии европейцев, американцев и россиян.

"Что бы там не кричали, Украина и так до сих пор покупает российский газ в Европе, просто с наценкой и через "прокладки". И на этом неизвестно, кто зарабатывает. Американцы должны присутствовать обязательно, потому что европейцы сдадут Украину за три копейки. В этом нет никаких сомнений", - добавил эксперт.

Также он считает, что в "трубе" должно обязательно присутствовать государство: "Есть история с господином Коболевым, которого никак не "сковырнут" из Нафтогаза. Он спит и видит, как все распродать и уехать в Лондон (…) Я не верю в частную собственность в естественных монополиях, это все бред".

Загородний описал наихудший сценарий завершения гЧитайте такжеПочему Дания пошла на уступки по СП-2 и что с этим делать Украинеазовых переговоров Украины и Росии: "Мы полностью имплементируем Третий энергопакет, будем вынуждены выставить ГТС на аукцион, а их купит Газпром. И потом не понятно, по какому транзитному тарифу нам будут продавать газ".

"Более оптимистичный сценарий состоит в том, что мы сумеем додавить Газпром, в результате будет подписан краткосрочный контракт хотя бы на пять-десять лет", - резюмировал эксперт.

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины. Также он сообщил, что в случае запуска Северного потока-2 транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода Северный поток-2, отметил, что оно не было жизненно важным для реализации проекта.