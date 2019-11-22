Путин готовится обменять украинский Крым на украинский Донбасс

Путин хочет обменять Крым на Донбасс / Reuters

Как по мановению волшебной палочки, в СМИ России стала появляться странная информация о грядущем или уже наступившем банкротстве крупных компаний из-за санкций в связи с агрессией РФ в Донбассе. Особенно пикантно, что о банкротстве заявляют ближайшие к Кремлю люди, то православный олигарх Малофеев, то заводы космической и авиационной промышленности, то Гиркин, решивший продать номерную золотую (на самом деле) медаль "за возвращение Крыма" "по нужде".

То, что санкции оказывают негативное воздействие на народное хозяйство России нам известно не из статистики, а из домашнего бюджета, но заводчики военной отрасли, Малофеев, Гиркин казалось бы стоят последними в очереди на признания такого рода. А вот нет - оказались первыми. Странно?

Читайте такжеВключать "заднюю" поздно: почему Зеленский игнорирует обстрелы на ДонбассеИ тут возвращенные пленные, легендарный Сенцов, а сейчас и корабли военно-морских сил Украины, захваченные у берегов Крыма год назад, вернулись на родину. Совпадение?

А очередная смена руководства ДНР и ЛНР на вполне лояльных и скучных московских функционеров, вместо бандитов с фантазиями, проходящая с лета? Случайность?

С другой стороны - настойчивые заявления президента Макрона, что перед лицом ухудшения отношений с США надо налаживать отношения с Москвой.

И президент Трамп, признавая Израильским сначала Восточный Иерусалим, потом Голанские высоты, а только что и израильские поселения на территории Арабского государства, не создаёт ли важный прецедент? Какой?

Мне кажется, всё это - звенья одной цепи. И первое звено этой цепи в руках Путина. Кремлевскому прагматику жизненно необходимо для сохранения власти над своим окружением, весьма недовольным изоляцией России и их самих от всего мира, покончить с этой изоляцией и, при этом сохранить в своих руках Крым - воспоминание о "великом" 2014 годе, о славе, о той самой золотой медали, на которое он изображен как Цезарь в профиль, увенчанный лавровым венком. Сдать Крым - потерять себя. Сидеть дальше под санкциями - потерять лояльность соратников и народа.

Читайте такжеКремль строит на Донбассе Украину своей мечтыВыход не легок, но он есть и был с самого почти начала, когда стало ясно, что Украину как таковую Путину покорить не удастся. Выход этот - обменять украинский Крым на украинский Донбасс. Гениально нагло! Именно к этому готовит Кремль и его корыстные украинские друзья общественное мнение своих стран, а амбициозные "полезные идиоты" дальнего зарубежья - мировое общественное мнение, возможно сами не ведая, что творят.

Встреча Нормандской четверки, намеченная на декабрь, обещает стать "прорывной". А тут еще Британские выборы, Брекзит и ослабление Евросоюза. Всё на руку.

Россия уходит из Донбасса, соглашается на контроль над границей со стороны Украины в обмен на символическую автономию, но сохраняет за собой Крым, который мировое сообщество признает de facto, как США признали аннексию Латвии, Литвы и Эстонии СССР. Россия возвращается в G7, большая часть санкций снимается. И Путин вновь велик и в мире, и в России. Он - разрулил пятилетнюю пробку международных отношений.

Но цена этого величия ужасна. Хельсинкские соглашения 1975 г. о незыблемости границ в Европе обрушены (Косово не в счет - его никто не присоединил). Агрессор принят в приличное общество, которое после этого неизбежно перестанет быть приличным. Сила права сменилась в Европе на право силы. Как в конце 1930-х. Все помнят, чем это закончилось тогда, хотя начиналось очень убедительно - воссоединение Рейнланда, объединение германоязычных земель Австрии, Судет, Мемеля с Фатерляндом. А в финале 80 миллионов убитых, Холокост, разбитая в щебень Европа.

Читайте такжеСмешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать ДонбассЕсли Запад не поведется на маневр Путина, останется тверд в своем неприятии агрессии России против Украины во всех ее проявлениях, то скоро власть в России сменится (ведь не случайно Путин пошел ныне на немыслимое еще два года назад) и политический ее курс сменится также круто, как курс СССР после смерти Сталина (Корейская война и т.п.).

Если же поведется на "дары данайцев" - то впереди долгая болезнь Европы и, возможно, летальный исход для её единства на фоне передела границ, гибридных войн, воинствующих национальных шовинизмов и всё более явного попрания демократии и принципа верховенства права.