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Сенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбу

26 ноября 2019, 12:46

Возвращение ядерного арсенала режиссер считает лучшей альтернативой формуле Штайнмайера.

Сенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбу
Сенцов предложил в счет Крыма вернуть Украине ядерную бомбу / Фото krymr.com

Крымский режиссер Олег Сенцов, которому 26 ноября вручают премию Сахарова, накануне предложил вернуть украинскому государству ядерную бомбу.

С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге. На мероприятии был поднят вопрос Будапештского меморандума.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил Сенцов.

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал украинец.

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу.

Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (эта формула – ред.) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.

Как известно, премия Сахарова, утвержденная в 1988 году Европарламентом, вручается людям, "которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Ранее Сенцов охарактеризовал Путина одним словом. Президент РФ играет на никчемных чувствах россиян, считает режиссер.

Как сообщалось, Польская киноакадемия вручила награду Олегу Сенцову. Украинец получил Орла за Отвагу и несокрушимость.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым ядерная бомба премия Сахарова аннексия Крыма Олег Сенцов
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