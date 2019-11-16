Сенцов охарактеризовал Путина одним словом

Владимир Путин - дракон, полагает Олег Сенцов / УНИАН

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов охарактеризовал президента Российской Федерации Владимира Путина одним словом.

Глава РФ - "дракон", рассказал экс-узник в интервью BBC News Україна.

Режиссер сказал, что россияне выбрали такого человека, как сами.

Сенцов полагает, что гражданам РФ свойственен имперский менталитет, система построена на обожании власти, и россияне не хотят меняться.

"...Они выбрали такого, как сами, и поддерживают его, соответственно. Он играет на их никчемных чувствах, подавлении других", - заявил собеседник.

Ранее Олег Сенцов говорил, что Владимир Путин хочет набросить часть Донбасса на нашу страну как ошейник и дергать за него, чтобы сделать из украинского государства послушную собаку.