Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса

Владимир Путин хочет сделать из Украины послушного пса, сказал Олег Сенцов / УНИАН

Российский президент Владимир Путин хочет набросить Донбасс на Украину как ошейник и дергать за него, чтобы сделать из нашей страны послушного пса.

При президентстве Путина невозможна успешная реинтеграция Донбасса, рассказал украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов в интервью BBC News Україна.

По его мнению, российский лидер не хочет "дарить" часть востока украинского государства.

"...Он хочет набросить его на Украину как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такую себе домашнюю, послушную собаку", - полагает экс-узник.

Режиссер отметил, что так не получится, поскольку наша страна - не собака, и украинцы не будут никого слушаться, а Путина - и подавно. "Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", - сказал он.

Ранее Олег Сенцов говорил, что Владимир Путин является его единственным врагом. Режиссер утверждал, что хочет увидеть, когда президент России падет, "когда дракон сдохнет".