Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса

Президент России не хочет "дарить" Донбасс, полагает режиссер.
Российский президент Владимир Путин хочет набросить Донбасс на Украину как ошейник и дергать за него, чтобы сделать из нашей страны послушного пса.
При президентстве Путина невозможна успешная реинтеграция Донбасса, рассказал украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов в интервью BBC News Україна.
По его мнению, российский лидер не хочет "дарить" часть востока украинского государства.
"...Он хочет набросить его на Украину как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такую себе домашнюю, послушную собаку", - полагает экс-узник.
Режиссер отметил, что так не получится, поскольку наша страна - не собака, и украинцы не будут никого слушаться, а Путина - и подавно. "Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", - сказал он.
Ранее Олег Сенцов говорил, что Владимир Путин является его единственным врагом. Режиссер утверждал, что хочет увидеть, когда президент России падет, "когда дракон сдохнет".