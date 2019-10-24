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"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет": Сенцов назвал своего единственного врага

24 октября 2019, 11:17

Режиссер хочет видеть, как президент России падет.

Олег Сенцов сказал, что его единственный враг - Владимир Путин - Сенцов сейчас
Олег Сенцов сказал, что его единственный враг - Владимир Путин / УНИАН

Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов поделился, что у него есть только один враг - речь идет о российском президенте Владимире Путине.

Сенцов рассказал о личном враге в интервью НВ и добавил, что хочет увидеть, "когда дракон сдохнет".

В то же время режиссер назвал себя неагрессивным и неконфликтным человеком и сказал, что многие считают его жестким.

"У меня есть один враг на земле - это Путин… Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12-13 тысяч наших соотечественников", - поделился собеседник.

Экс-узник Кремля подчеркнул, что хочет увидеть, когда глава России падет. "Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", - добавил он.

Ранее Олег Сенцов говорил, что справедливо было бы наказать Владимира Путина за преступления против Украины, России, Грузии, Молдовы и граждан ЕС. Режиссер поделился, что у него есть маленькая мечта - увидеть президента РФ в Гааге (там находятся международные суды) на скамье подсудимых.

враг Владимир Путин Олег Сенцов
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