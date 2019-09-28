"Касается Путина": Сенцов раскрыл свою маленькую мечту

Олег Сенцов сказал, что мечтает увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге / УНИАН

Режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов раскрыл, что имеет маленькую мечту - увидеть российского президента Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге (там находятся международные суды).

Справедливо было бы наказать главу РФ за преступления, совершенные против самого российского государства, против Украины, Молдовы, Грузии и европейцев, рассказал режиссер в интервью Deutsche Welle.

Собеседник отметил, что президент однозначно должен нести ответственность за то, что в небе над Донбассом был сбит малазийский Боинг.

"Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне в Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - добавил режиссер.

Ранее Олег Сенцов говорил, что считает допустимым диалог с Владимиром Путиным, если есть понимание, для чего происходит общение. Режиссер подчеркнул, что ради освобождения пленных готов пожать президенту руку.