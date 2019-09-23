Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения узников

Сенцов допускает диалог с Путиным / УНИАН

Освобожденный в результате обмена пленными бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что считает допустимым диалог с президентом России Владимиром Путиным, если существует понимание, с какой целью происходит общение.

В эфире радио Крым.Реалии украинский режиссер подчеркнул, что невозможно жить всегда в конфликте и необходимо искать пути его разрешения.

По мнению Сенцова, с Кремлем можно идти на диалог, если понимать, что это происходит для освобождения оставшихся в российских тюрьмах украинцев.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов поделился единственным снимком, который за пять лет пребывания в российской тюрьме ему удалось сделать. 12 сентября он публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

На форуме Ялтинской европейской стратегии режиссер рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую он вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов подарил свою тюремную баночку президенту Владимиру Зеленскому с призывом наполнить ее бирками освобожденных из российского плена украинцев.