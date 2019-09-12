Сенцов сжег привезенную из России тюремную робу

Сенцов распрощался с ненавистной робой / Фото: скриншот из видео

Освобожденный из российской тюрьмы в результате обмена пленными крымский режиссер Олег Сенцов 12 сентября публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

Видео сняли и опубликовали в Facebook активисты Макс Прокопенко и Алексей Гриценко.

"Это роба заключенного - самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю. Сейчас я ее сожгу", - сказал режиссер.

В ролике видно, как Сенцов из канистры обливает бензином прикрепленную к небольшому столбу тюремную робу, а затем берег спички и поджигает ее. Одежда моментально вспыхивает, как факел. При сожжении присутствую зрители, которые поприветствовали огненный факел бурными аплодисментами.

"Символ России, гори в аду!", – сказал освобожденный узник, после чего очевидцы крикнули "Слава Украине! Героям слава!" Затем Сенцов признался, что чувствует облегчение.

Олег Сенцов попрощался с самой ненавистной вещью на свете. ? Опубликовано Макс Прокопенко Четверг, 12 сентября 2019 г.

Важко уявити, які емоціі в Олега, коли він спалює тюремну робу.. Опубликовано Олексій Гриценко Четверг, 12 сентября 2019 г.

Напомним, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.