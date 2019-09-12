Освобожденные из российского плена украинцы получат новые паспорта

Выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время / Фото facebook.com/denisovaombudsman

Украинские моряки и политзаключенные, которые 7 сентября вернулись домой в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, получат новые документы в форме ID-карточек. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, ID-карточки смогут получить пленники Кремля, которые потеряли документы во время заключении в России, или даже если просто есть потребность в обновлении этих документов.

"Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение. Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время", – написала Денисова в Facebook.

Фото facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Как сообщал Главред, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.