"Кто его туда затащил?": Сенцов заставил плакать зал на форуме YES

Олег Сенцов рассказал о мужественной борьбе в тюрьме / скриншот

Бывший пленник Кремля, 43-летний режиссер Олег Сенцов, который ранее сжег привезенную из России тюремную робу, пленил сердца участников конференции YES мощными выступлением о своей мужественной борьбе в российской тюрьме.

Отметим, Олег Сенцов торжественно открыл конференцию YES (Ялтинская европейская стратегия).Во время своего выступления Сенцов продемонстрировал пластиковую банку с украинским флагом и лозунгом Слава Украине, в которой хранил чай в российской колонии.

Кроме того, режиссер показал именной бейдж заключенного с особой отметкой - перечеркнутой красной линией. Режиссер объяснил, это значит, что осужденный склонен к побегам.

Добавим, что банку и бейдж Олегк Сенцов подарил президенту Владимиру Зеленскому.

К слову, слушать выступление Сенцова без слез было сложно, о чем в Сети пишут участники форума.

Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX — hromadske (@HromadskeUA) 13 сентября 2019 г.

"Олег Сенцов відкриває на прохання @ZelenskyyUa цьогорічний @yes_ukraine ! "У кожного своя боротьба". Дякую, Олеже! Я плакала", - пишет в соцсети Nataliya Mykolska‏.

При этом некоторые раскритиковали участие Сенцова в форуме Пинчука.

"Сенцов на форуме Пинчука, который в тот момент, когда его сажали на 20 лет, предлагал на 50 лет сдать Крым в аренду России, — это настоящее адище. Кто его туда затащил? Почему никто не рассказал про "аренду"?" - возмутился журналист Айдер Муждабаев.

Сенцов на форуме Пинчука, который в тот момент, когда его сажали на 20 лет, предлагал на 50 лет сдать Крым в аренду России, — это настоящее адище. Кто его туда затащил? Почему никто не рассказал про "аренду"? pic.twitter.com/dKd8lq2hb3 — Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) 13 сентября 2019 г.

Читайте также"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танковНапомним, ранее в России назвали освобождение Сенцова событием года. Известный российский кинокритик и радиоведущий Антон Долин, во время церемонии журнала GQ "Человек года", назвал событием 2019-го освобождение из российской тюрьмы и возвращение в Украину режиссера-крымчанина Олега Сенцова.

Журналист также призвал к тому, чтобы в России больше никогда не было политических заключённых.

"Еще неделю назад я бы сказал о том, что пока мы все здесь такие красивые сидим, в тюрьме сидит режиссер Сенцов уже пять лет непонятно за что. Но вот случилось чудо, режиссёр Сенцов на родине. Обменялись Россия и Украина политзаключенными. Это поразительное событие. Для меня это событие года безусловно. А те, кто помогли ему состояться - это люди года", − заявил он.

Также напомним, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках многострадального обмена пленными. У трапа самолета, который в 13:30 приземлился в Киеве, стоял президент Владимир Зеленский, который лично приветствовал каждого выходящего из самолета, в том числе и Олега Сенцова.