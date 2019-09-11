В России назвали освобождение Сенцова событием года

11 сентября 2019, 09:34

На церемонии глянцевого журнала в центре Москвы недавним обмен пленными и политзаключенными между Украиной и Россией назвали чудом.

Олег Сенцов / УНИАН

Известный российский кинокритик и радиоведущий Антон Долин, во время церемонии журнала GQ "Человек года", назвал событием 2019-го освобождение из российской тюрьмы и возвращение в Украину режиссера-крымчанина Олега Сенцова.

Журналист также призвал к тому, чтобы в России больше никогда не было политических заключённых.  

"Еще неделю назад я бы сказал о том, что пока мы все здесь такие красивые сидим, в тюрьме сидит режиссер Сенцов уже пять лет непонятно за что. Но вот случилось чудо, режиссёр Сенцов на родине. Обменялись Россия и Украина политзаключенными. Это поразительное событие. Для меня это событие года безусловно. А те, кто помогли ему состояться - это люди года", − заявил он.

Напомним, ранее Олег Сенцов вспомнил, как его искушали предательством, а также  рассказал об освобождении аннексированного Крыма и о роли в нем Владимира Путина.

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Россия тюрьма Олег Сенцов
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