Прокуратура Крыма наступает: Сенцова и Кольченко в покое не оставят

9 сентября 2019, 16:19

Процессуальные действия начнут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.

Сенцов
Сенцова ждет допрос в прокуратуре Крыма / Reuters

Крымская прокуратура будет вызывать на допрос экс-политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые вернулись в Украину из России в рамках многострадального обмена пленными 7 сентября.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма Екатерины Диденко, показания будут касаться обстоятельств их похищения в оккупированном Крыму весной 2014 года.

Также стало известно, что процессуальные действия начнут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врачи.

Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, передает Громадське радио.

Отметим, весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.

В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

Добавим, что Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

Читайте также"Враг силен, до победы далеко": Сенцов дал первое интервью после возвращенияНапомним, ранее сообщалось, Олег Сенцов завел страничку в соцсети. "Краткая информация о моем присутствии в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!", – говорится в сообщении Сенцова в Facebook.

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прокуратура допрос Олег Сенцов Александр Кольченко новости Крыма
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