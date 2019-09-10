"Спасибо оболтусу пораженко": Сенцов вспомнил, как его искушали предательством

Сенцов вспомнил 2014 год / скриншот

Бывший пленник Путина, режиссер Олег Сенцов после возвращения домой в ходе обмена пленными рассказал, что в 2014 что за две недели до выборов президента в Украине его соблазняли возможностью сократить срок, если он даст "разоблачительные показания на кого-то из Киева".

"Приходит следователь и говорит мне: "На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие - дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко ... кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого ... хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит", - вспомнил Сенцов на совместной пресс-конференции с бывшим узником Кремля Александром Кольченко 10 сентября.

По словам Сецнова, оккупантам нужен был скандал.

"Он сказал (следователь): "Если даешь показания - получишь 7 лет, если нет – пойдешь "паровозом" и получишь 20". Я сказал: "Нет!", сразу, не раздумывая, и никогда об этом не жалел. И когда получил 20 лет, я не удивился, потому что как они обещали, так они и сделали", - рассказал режиссер.

Также Сенцов поведал о том, что мог бежать за сутки до задержания из Крыма, у него была возможность, однако он ею не воспользовался.

Отметим, в комментариях под видео пресс конференции, украинцы восхитились Сенцовым и до сих пор обсуждают его долгожданное возвращение домой.

"Олег - отлічний чувак , він прям мій кумир вже", - сказал Назар Пастыр.

"У Олега невероятное чувтсво юмора!!!", - заметил Kostyantyn Solyanyk.

"З поверненням. За 5 річний процес повернення варто сказати "спасибі" телепню пораженко, який нічого не досяг на посаді президента...", - убежден Олег Куприенко.

Читайте такжеПрокуратура Крыма наступает: Сенцова и Кольченко в покое не оставятНапомним, ранее сообщалось, бывшего узника Кремля Сенцова выдвинут на Нобелевскую премию мира. Иформацию об этом сообщили два источника.

"Сейчас много пишут о Сенцове как символе борьбы за украинский Крым, но мы хотели бы добавить, что ОП не хочет дополнительной информационной раскачки и заинтересован в заграничных поездках режиссёра. Информация о номинировании Сенцова на нобелевскую премию мира скоро станет сенсацией для мировых СМИ", - сказано в сообщении телеграм канала Резидент.

В то же время, информацию подтвердил телеграм канал Легитимный.

"Подтверждаем информацию наших коллег из Резидента, что Сенцова будут двигать на "Нобелевскую премию мира", - сказано в сообщении.