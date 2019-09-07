Великий день – Олег Сенцов вернулся в Украину

Зеленский пожал руку Сенцову / скриншот

7 сентября состоялся долгожданный обмен пленными. У трапа самолета, который в 13:30 приземлился, стоял президент Владимир Зеленский, который лично приветствовал каждого выходящего из самолета.

Отметим, Владимир Зеленский пожал руку Олегу Сенцову.

Родственники моряков и других заключенных плакали от радости.

Отметим, весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.

Сенцов и Зеленский, долгожданная встреча / скриншот

В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

Добавим, что Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

Читайте такжеСенцов благословил протесты в МосквеНапомним, утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствовали дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский написал слова поздравления с днем рождения украинскому политзаключенному, крымчанину Олегу Сенцову, который на тот момент находился в тюрьме РФ.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме нерушимого обязательства биться за свободу для вас и всех заключенных", - было сказано в сообщении на официальной странице главы государства в Facebook.