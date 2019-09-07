Великий день – Олег Сенцов вернулся в Украину

7 сентября 2019, 14:12

Олег Сенцов, которого в августе 2015 в России приговорили к 20 годам тюрьмы, вернулся в Украину.

Зеленский пожал руку Сенцову
Зеленский пожал руку Сенцову / скриншот

7 сентября состоялся долгожданный обмен пленными. У трапа самолета, который в 13:30 приземлился, стоял президент Владимир Зеленский, который лично приветствовал каждого выходящего из самолета. 

Отметим, Владимир Зеленский пожал руку Олегу Сенцову. 

Родственники моряков и других заключенных плакали от радости. 

Отметим, весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.

Сенцов и Зеленский, долгожданная встреча / скриншот

В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов на территории Крыма.

Добавим, что Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова.

Читайте такжеСенцов благословил протесты в МосквеНапомним, утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствовали дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский написал слова поздравления с днем рождения украинскому политзаключенному, крымчанину Олегу Сенцову, который на тот момент находился в тюрьме РФ.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме нерушимого обязательства биться за свободу для вас и всех заключенных", - было сказано в сообщении на официальной странице главы государства в Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Олег Сенцов обмен пленными новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:59
Обмен пленными: прибывший в РФ Вышинский заявил о возвращении в Украину
14:52
У Путина отреагировали на обмен пленными с Украиной Видео
14:50
Литва - Украина: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020, подробности
14:32
"Враг силен, до победы далеко": Сенцов дал первое интервью после возвращения Видео
14:28
Обмен пленными 2019: Порошенко "примазался" к успеху Видео
14:15
Обмен заключенными: Зеленский заговорил о завершении войны Видео
14:12
Великий день – Олег Сенцов вернулся в Украину Видео
14:00
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о нешуточной угрозе Видео
13:30
Обмен пленными состоялся: в Киеве и Москве одновременно сели самолеты - видео, обновляется Фото Видео
13:25
Адвокат объяснил, как обмен пленных повлияет на выполнение РФ решения трибунала Видео
13:05
Трагедия на Житомирщине: в ДТП погибли четверо парней Фото
13:04
Обмен пленными: Путин помиловал 11 украинцев, Зеленский - 16 россиян Видео
12:20
Адвокат объяснил, почему в России отпустили украинских моряков Видео
12:10
Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"
12:02
Украина и Россия обменяли пленных: из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты Видео
11:40
Эксперт рассказал о внедрении ФСБшников в украинские госорганы
11:29
Процесс сдвинулся с мертвой точки: в Борисполь привезли участников обмена пленными - фото Видео
11:14
Обмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - список Видео
11:01
Цемаха нельзя было менять на узников Кремля по одной причине мнение
10:57
Вышинский летит в Москву - СМИ Видео
10:49
Стал известен симптом "ломки" от кофе Видео
10:39
Обмен пленными: к офису омбудсмена прибыли дочь и сестра Сенцова
10:24
Экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин решился на захват Крыму и войну на Донбассе
10:18
Обмен пленными 7 сентября: моряки уже покинули следственный изолятор - адвокаты Видео
10:00
Мэр Днепра выиграл спор у Зеленского Видео
09:59
Гонщика Формулы-2 Корреа ввели в искусственную кому
09:51
Освобождение Цемаха: почему мне плевать на Голландию и MH17 мнение
09:45
Остап Бендер плачет в сторонке: Гонтарева инсценировала ДТП в Лондоне Видео
09:40
ФИА начала расследование смертельной аварии гонщика Антуана Юбера Видео
09:33
Диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата
09:08
Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста Видео
08:46
Специалисты оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье по очкам Видео
08:43
Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза
08:40
Зачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю мнение
08:31
Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым
08:20
"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар
08:12
Обмен пленными 7 сентября: у Лефортово в Москве ждет автобус - фото
08:00
Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ Видео
07:24
Обмен пленными 7 сентября: Россия и Украина через пару часов могут совершить прорыв Видео
07:10
Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса
06:49
Диллема Зеленского: почему любое решение по Цемаху не имеет правильной развязки мнение
06:17
"Не ори! За*бала, задохнись": россиянка жестоко "воспитывала" годовалую дочь, видео 18+ Видео
06:02
Смертоносный болид с Нибиру: уфологи предупредили о последней неделе перед концом света Видео
05:59
"Видео про ногу": Панин снова вызвал отвращение россиян Видео
05:33
Заговоры, агрессия и хаос: астрологи назвали самые опасные дни в сентябре Видео
05:05
Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии Видео
04:26
Как похудеть: диетолог назвала три "нельзя" после срыва
04:01
Эксперт рассказал, чем опасен план Путина по переговорам Украины с боевиками "Л/ДНР" Видео
03:26
Ученые назвали признак скорого инфаркта
02:52
Звезда вечернего Квартала обнажила аппетитные формы в пикантной позе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять