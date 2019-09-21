Сенцов поделился эмоциями после просмотра сериала Чернобыль

Сенцов специально выкроил время для просмотра сериала Чернобыль / УНИАН

Освобожденный в результате обмена пленными украинский режиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра нашумевшего сериала от НВО Чернобыль о взрыве на Чернобыльской АЭС.

"Вчера выделил вечер и посмотрел, наконец, сериал Чернобыль. Как и ожидалось, фильм очень хороший и называть его сериалом как-то не поворачивается язык, скорее многосерийным фильмом", - написал он в Facebook.

Режиссера впечатлила степень достоверности реконструкции исторического и советского быта, а также образа мыслей и действий. Он отметил, что актеры подобраны подходящие и у них даже лица похожи на советских граждан.

Читайте такжеСенцов в Киеве встретил создателя Чернобыля Крейга МейзинаСенцов отметил, что Чернобыль снят в духе авторского кино, которое сейчас мало кто решается производить, поскольку, как правило, оно не пользуется спросом у зрителей. Однако данный сериал разрушил эти стереотипы. Сенцов пишет о том, что несмотря на недочеты и неточности фильма, он оказывает на зрителя сильное впечатление. Он убежден, что кино снято правдиво и это увидели многие люди по всему миру. Режиссер добавил, что видел некоторые неточности, например, в демонстрации системы правосудия, однако в целом на общее впечатление от фильма это не повлияло.

"Возможно я оказался одним из последних его зрителей, но точно благодарным", — констатировал Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов поделился единственным снимком, который за пять лет пребывания в российской тюрьме ему удалось сделать. 12 сентября он публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

На форуме Ялтинской европейской стратегии режиссер рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую он вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов подарил свою тюремную баночку президенту Владимиру Зеленскому с призывом наполнить ее бирками освобожденных из российского плена украинцев.