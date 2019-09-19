Сенцов показал трапезу в своей временной квартире: забавное фото

Сенцов показывает свой быт / УНИАН

Вернувшийся в Украину в результате обмена пленными украинский режиссер Олег Сенцов показал интерьер съемной квартиры, которую ему предоставило государство.

"Во временном доме", - подписал он фотографию в Facebook.

Сенцов уточнил, что автором снимка является Марьяна Кононенко. Режиссер показал кухню и часть гостиной. За обеденным столом запечатлен он во время трапезы. Складывается впечатление, что блюдо очень горячее, однако привлекает внимание чашка с фотопринтом. На заднем плане можно рассмотреть тарелку спелого винограда и коллекцию спиртных напитков на окне.

Во время обеда Сенцов слушает свое интервью, которое накануне дал журналистам Громадського – его показывает расположенный в гостиной телевизор.

/ Фото: Facebook/Олег Сенцов

Временная квартира выглядит очень аккуратной и ухоженной. Стены покрашены в пастельных тонах, а интерьер гостиной дополняют свечи и стильные настенные часы.

"Роскошное фото. Вот прямо классное", "Вашу маму и тут и там передают", "Кинематографично!", "Красивый дом, пусть будет счастливым", "Приятного аппетита всегда!", "Кино напоминает. Все так классно", - написала интернет-публика.