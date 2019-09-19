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Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках ФСБ

19 сентября 2019, 01:42

Бывший узник Кремля убежден, что зло должно быть наказано.

Сенцов
Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно ФСБ / Reuters

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в результате обмена заключенными между Украиной и Россией, рассказал о пытках ФСБ для Гаагского трибунала.

"Это были сотрудники ФСБ, специально прибывшая московская группа, приехавшая специально по заданию. Я дал показания на действия ФСБ для Гаагского трибунала, потому что зло должно быть наказано", - сказал он во время интервью Громадскому ТБ.

По словам Сенцова, он дал объяснение своему адвокату по поводу пыток, когда попал в Лефортово. Режиссер добавил, что во время пыток также присутствовали экс-сотрудники СБУ, которые в Крыму перешли на сторону оккупантов.

Читайте такжеВ России назвали освобождение Сенцова событием годаКак утверждает бывший узник Кремля, были заключенные, которые перенесли гораздо более серьезные пытки, чем он.

"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение - моральное и физическое - это Карпюк, Клих и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов поделился единственным снимком, который за пять лет пребывания в российской тюрьме ему удалось сделать. 12 сентября он публично облил бензином и сжег свою тюремную робу.

На форуме Ялтинской европейской стратегии режиссер рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую он вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов подарил свою тюремную баночку президенту Владимиру Зеленскому с призывом наполнить ее бирками освобожденных из российского плена украинцев.

ФСБ Гаагский трибунал Олег Сенцов новости Украины
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